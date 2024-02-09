Составлен рейтинг смартфонов с самой живучей батареей 9.02.2024, 11:21

Фото: phonearena.com

Лидерские позиции заняли аппараты под управлением Android.

Если вы из тех людей, для которых автономность смартфона – более важный показатель, чем производительность или камера, то портал Tom's Guide опубликовал новый рейтинг. Специалисты назвали телефоны с самым высоким показателем автономности на начало 2024 года.

В этом топе лидирует Asus ROG Phone 8 Pro: он может протянуть почти 18 часов и 48 минут непрерывного использования, а благодаря зарядному устройству на 65 Вт, которое входит в комплект, от 0 до 100 процентов смартфон заряжается за 50 минут.

Специалисты подчеркнули, что аккумуляторы большой емкости не всегда означают большую автономность – сегодня ключевую роль играет оптимизация между «железом» и софтом. В связи с этим ROG Phone 8 Pro с меньшей батарей, чем у ROG Phone 7 Pro, работает дольше благодаря более актуальному чипсету Snapdragon 8 Gen 3.

Вот так выглядит первая десятка смартфонов с лучшей автономностью:

1 Asus ROG Phone 8 Pro: 18:48

2 OnePlus 12R: 18:42

3 Asus ROG Phone 7 Ultimate: 18:32

4 OnePlus 12: 17:41

5 Samsung Galaxy S24 Ultra: 16:45

6 Samsung Galaxy S24 Plus: 16:32

7 Motorola Edge Plus (2023): 15:47

8 iPhone 15 Plus / RedMagic 8 Pro: 14:14

9 iPhone 15 Pro Max: 14:02

10 iPhone 14 Pro Max: 13:39

Как видно, в сегодняшних лидерах автономности есть как дорогостоящие флагманы, так и более доступные Android-гаджеты. Но все их объединяет то, что они способны выдержать не менее 13 часов непрерывного активного пользования.

Самым долгоживущим айфоном актуальной линейки является iPhone 15 Plus. По данным тестам, флагман от Apple может протянуть на одном заряде более 14 часов. Правда, полная быстрая зарядка занимает два с половиной часа.