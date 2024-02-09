Сырский сделал первое заявление на посту главнокомандующего ВСУ 11 9.02.2024, 13:32

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Поставлены новые задачи.

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский сделал первое заявление после назначения. Он очертил главные задачи, стоящие сейчас перед украинским войском.

Также Сырский заявил, что главной ценностью были и остаются жизни и здоровье украинских воинов. Заявление главнокомандующего ВСУ опубликовано на странице Генерального штаба в Facebook.

Обращение Сырский начал с благодарности воинам Сухопутных войск, которым он командовал, и защитникам, которые дают бой оккупантам в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».

«Благодарю вас за каждый день ратной работы, проведенной вместе на самых тяжелых участках фронта нашей освободительной войны! Ваша доблесть, профессиональность, преданность делу защиты Родины и настойчивость в выполнении боевых задач являются фундаментом устойчивости нашей обороны и не позволяет врагу реализовать захватнические намерения. Искренне благодарю каждого солдата, сержанта, офицера и генерала за совместную реализацию оперативных планов, что дало возможность сохранить жизнь тысячам мирных граждан и спасти от оккупации территорию Украины!» – отметил он.

Новые задачи

Как рассказал Сырский, сегодня перед Украиной на повестке дня стоят новые задачи, в частности:

четкое и детальное планирование действий всех органов военного управления, объединений, соединений и частей с учетом потребностей фронта в новейшем оружии, которое поступает от наших союзников;

быстрое и рациональное распределение необходимого для боевых действий остается основной задачей военной логистики;

«Именно квалификация личного состава органов военного управления является решающей для разработки и успешной реализации замыслов и планов», - пояснил главнокомандующий ВСУ.

жизнь и здоровье военнослужащих является главной ценностью армии. Соблюдение баланса между выполнением боевых задач и восстановлением частей и подразделений с интенсификацией обучения, а также подготовки личного состава остается как никогда актуальным;

внедрение новых технических решений и масштабирование успешного опыта, как, например, применение беспилотных систем, современных средств радиоэлектронной борьбы является одним из будущих векторов построения победы;

«Только изменения и постоянное совершенствование средств и методов ведения боевых действий позволит достичь успеха на этом пути. И, безусловно, надежный тыл является одной из главных составляющих общего успеха в войне», - отметил Сырский.