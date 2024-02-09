Найдены тайные склады боеприпасов Черноморского флота РФ в Крыму 1 9.02.2024, 13:39

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Опубликованы их координаты на местности.

Агенты украинского подполья провели разведку складов с боеприпасами 758 центра материально-технического обеспечения Черноморского флота России на территории временно оккупированного Крыма. Об этом сообщили в партизанском движении «Атеш» 9 февраля.

Соответствующие склады, по информации партизан, находятся возле населенного пункта Наумовка Сакского района в Крыму.

«Территория большая и хорошо охраняется, по всему периметру ходят патрули, так же стоят башни с часовыми», — говорится в сообщении.

Агенты отметили, что, вероятно, на территории складов оккупанты хранят боеприпасы к артиллерийскому, ракетному и минно-торпедному вооружению, которые используют на российских военных кораблях. Координаты объекта: 45.321388, 33.660943

«Мы убедились, что противник распределяет скопления боеприпасов, а также стали свидетелями загрузки ящиков с боекомплектом для их дальнейшей транспортировки в воинские части», — добавляют в движении «Атеш».

Всю информацию координаторы подполья передали Силами обороны Украины.