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Операторы украинских дронов устроили необычные «соревнования» для трех российских военных

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  • 9.02.2024, 16:30
  • 1,148
Операторы украинских дронов устроили необычные «соревнования» для трех российских военных

Видеофакт.

Операторы украинских дронов устроили своеобразные соревнования по бегу для трех российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи фрагментов «соревнований» видно, как захватчики, услышав беспилотник, бросают все имущество в руках и пытаются бежать, чтобы сбежать от атаки БПЛА. Один из россиян даже попытался зарыться в снег. Однако по неизвестным причинам отказался от такой идеи.

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