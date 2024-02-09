Операторы украинских дронов устроили необычные «соревнования» для трех российских военных 1 9.02.2024, 16:30

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Видеофакт.

Операторы украинских дронов устроили своеобразные соревнования по бегу для трех российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи фрагментов «соревнований» видно, как захватчики, услышав беспилотник, бросают все имущество в руках и пытаются бежать, чтобы сбежать от атаки БПЛА. Один из россиян даже попытался зарыться в снег. Однако по неизвестным причинам отказался от такой идеи.

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