СМИ: Страна НАТО получила данные об угрозе нападения России 15 9.02.2024, 16:53

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Названы сроки.

Россия может совершить военную агрессию против НАТО в течение 3-5 лет. Причем речь идет о данных, которые были получены в 2024 году. Об этом заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Как сообщает Jyllands-Posten (перевод - («Главред»), он рассказал о том, что есть вероятность нападения России в ближайшие годы. Москва значительно нарастила свои возможности по производству оружия.

«Нельзя исключать, что в течение трех-пяти лет Россия испытает на прочность статью 5 и солидарность НАТО. У НАТО не было такого предположения в 2023 году. Это новые данные, которые стали известны сейчас», - сказал Лунд Поульсен и подчеркнул, что Дании нужно быть готовой к ответным действиям.

Угроза нападения России на НАТО

В НАТО начали крупнейшие за 40 лет военные учения. Маневры пройдут в Европе, в том числе и у границ России, и продлятся до конца весны. Будут задействованы около 90 тысяч военных из разных государств и десятки единиц военной техники.

Аналитики американского Института изучения войны считают, что Россия хочет представить учения НАТО Steadfast Defender как провокацию. В частности, Кремль пытается представить западные маневры в качестве, дескать, подстрекательства стран Балтии к войне с РФ.