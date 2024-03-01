ВСУ выбили армию РФ с окраин Работино 1.03.2024, 14:12

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Z-пропагандисты в панике.

В четверг, 29 февраля, российские войска были отброшены от Работино на Запорожском направлении. Попытка закрепиться в селе не удалась.

Об этом сообщил российский Z-канал «ВДВ за Честность и Справедливость», который, как считается, связан с офицерами группировки «Днепр» ВС РФ, передает Диалог.UA.

Канал уверяет, что российские войска попытались закрепиться на южной окраине Работино, но были выбиты оттуда спустя три дня.

«Сегодня наши отошли из н.п. Работино, где три дня удерживали опорник «Школа» на южной окраине этого н.п.», - сообщили военные РФ.

Они жалуются, что на этом участке фронта у ВСУ преимущество в дронах, из-за чего российские солдаты не могут передвигаться.

«В целом обстановка в ГВ «Днепр» плачевная. Складывается ощущение, что противник знает все наши ходы наперед», - пожаловался Z-канал.

Напомним, что ВСУ освободили Работино в августе 2023 года в ходе свое летне-осеннего контрнаступления. Там был сформирован плацдарм для дальнейшего продвижения к Токмаку.