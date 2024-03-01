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Очередь на прощание с Навальным растянулась уже на километр

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  • 1.03.2024, 14:31
  • 4,594
Очередь на прощание с Навальным растянулась уже на километр

Люди продолжают прибывать.

Очередь из желающих проститься с российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным, умершим в колонии за полярным кругом 16 января, растянулась на километр, сообщает журналист «Коммерсанта» Александр Черных.

Люди стали приходить за два часа до отпевания, которое должно состояться в церкви иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино на юго-востоке Москвы. К моменту, когда к храму прибыл автомобиль с телом Навального, на месте находились несколько тысяч человек, в том числе политики Евгений Ройзман, Борис Надеждин и Екатерина Дунцова, а также представители посольств Франции и Германии.

Борисовское кладбище, где должны состояться похороны, закрыли для посторонних посетителей: территорию оцепили, въезд перегорожен КамАЗом, а вокруг срочно монтируются камеры. У места захоронения видны представители спецслужб со спецоборудованием в штатском.

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