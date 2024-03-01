Пользователи Android предпочитают переходить на устаревшие iPhone 1 1.03.2024, 16:57

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Среди всех покупателей «яблочных» смартфонов их доля составляет 15%.

Согласно новому исследованию Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), пользователи Android довольно активно «мигрируют» на iPhone. Среди всех покупателей «яблочных» смартфонов их доля составляет 15%. Любопытно, что переходят такие люди в основном на базовые или устаревшие модели iPhone.

На протяжении 2023 года с Android чаще всего переходили на такие модели, как iPhone SE, iPhone 12 и iPhone 13. Владельцы же iPhone в основном предпочитают более дорогие и топовые модели.

По словам экспертов, пользователи Android переходят на бюджетные iPhone, потому что до этого сами владели недорогими устройствами. Кроме того, людей привлекают не столько аппаратные функции телефона, сколько экосистема Apple вроде iMessage и FaceTime, которые не требуют новейшего и самого дорогого iPhone.