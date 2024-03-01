Артиллерия РФ бьет по своим же военным 1 1.03.2024, 17:28

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В ответ на жалобы им советуют найти укрытие.

В соцсетях появилось видео с российскими захватчиками, которые попали под обстрел собственной артиллерии.

Соответствующие кадры обнародовали сами же оккупанты.

На них видно, как россияне пытаются связаться со своим расчетом, чтобы тот прекратили бить по их позициям, однако в ответ на это тот лишь порекомендовали кремлевскому «пушечному мясу» найти себе какое-то укрытие.

Что интересно, особых возмущений такие советы у солдат не вызвали. Напротив, они даже поблагодарили артиллеристов за их работу, продолжив покорно ждать следующего прилета.

«Свои же еб*шат… Страшно, с*ка, от своих же погибнуть», — признались россияне, пытаясь укрыться в каком-то подвале среди руин разрушенного ими же населенного пункта.