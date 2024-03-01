В польском Щецине автомобиль на высокой скорости въехал в толпу людей 1.03.2024, 20:45

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Пострадали минимум 17 человек.

Сегодня, 1 марта, около 15:30 легковой автомобиль на высокой скорости въехал в группу людей на площади Родла в польском Щецине, сообщает gs24.pl.

Как сообщают очевидцы, Ford Focus на огромной скорости выехал на пешеходный переход и сбил людей. Поле этого водитель с места происшествия скрылся и позже протаранил еще три автомобиля. Позже водителя задержали очевидцы и передали полиции.

По данным представителя противопожарной службы, всего пострадало 17 человек. Среди них — шесть детей.

Движение в районе аварии перекрыто. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства ДТП.