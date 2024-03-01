Автобус из Беларуси пытался прорваться через закрытый погранпереход 1.03.2024, 21:41

2,510

Что случилось?

Считается, что два погранперехода между Литвой и Беларусью закрылись начиная с 1 марта. Но на самом деле, кордон выставили еще 29 февраля в 22:30.

Водитель автобуса то ли не знал этого, то ли не пожелал мириться — и попробовал прорваться сквозь закрытый пункт пропуска.

Автобус Минск — Варшава, следующий через Лиду, Гродно и Белосток, приехал в пункт пропуска Привалка/Райгардас. Водитель автобуса попытался воздействовать на пограничников литовской стороны.

Сообщается, что автобус, в котором ехали 51 пассажир, развернули обратно. На какой пункт пропуска он поехал после этого, неизвестно.

Напомним, с 1 марта Литва прекратила движение лиц и транспортных средств через пункты пропуска Райгардас и Лаворишкес (с белорусской стороны соответственно Привалка и Котловка). Кроме того, в двух оставшихся пунктах — как раз Бенякони и Каменный Лог — запретили движение пешеходов и велосипедистов.