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Посол Казахстана объяснил, почему Токаев избегает встречи с Лукашенко

  • 10.03.2024, 13:01
  • 1,048
Посол Казахстана объяснил, почему Токаев избегает встречи с Лукашенко
Касым-Жомарт Токаев

Визит готовился еще в прошлом году.

В течение полугода в Минск может приехать с визитом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Об этом в эфире «Беларусь 1» рассказал посол Казахстана в Беларуси Ерлан Байжанов.

— Такой визит готовился еще в прошлом году. Из-за графиков немножко было несовпадение. Но он остается в повестке дня. Я думаю, что в пределах полугода мы сможем осуществить этот важный проект, — заявил Ерлан Байжанов.

О подготовке визита в Беларусь президента Казахстана посол говорил и в конце прошлого года. Тогда планировалось, что это случится в первой половине этого года.

Во время предыдущего своего визита в Минск осенью прошлого года Токаев раскритиковал выступление Лукашенко на сессии ОДКБ и других политиков о растущих угрозах.

Стоит отметить, что визиты в Минск глав иностранных государств стали довольно редкими и ограниченными. Это связано с репутацией официального Минска в связи с массовыми репрессиями внутри страны, а также поддержкой белорусского правительства военной агрессии России против Украины.

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