Удар по российскому А-50 в Таганроге: появились новые данные со спутников 2 10.03.2024, 14:14

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Батарея С-300/400 не смогла прикрыть самолет.

Новые спутниковые снимки подтвердили попадание украинских беспилотников по зданию авиаремонтного завода в Таганроге, передает dialog.ua.

На опубликованных снимках авизавода им. Бериева в Таганроге, подвергшегося атаке украинских беспилотников ночью 9 марта, рядом с корпусами предприятия нет самолета А-50. За 9 дней до этого он стоял рядом с заводом.

Еще одно фото со спутников опубликовал военный обозреватель Игаль Левин.

«OSINT-исследователи установили что удар пришелся по ангару, в котором обычно находится ремонтируемый самолет (четвертое фото - довоенный вид этого ангара). Вероятнее всего, целью был А-50, о перезапуске производства которых недавно рассказывали российские пропагандисты», - написал он.

Исследователи OSINT-проекта Frontelligence Insight полагают, что в момент удара этот самолет мог находиться в корпусах завода.

Видимых на спутниках повреждений здания достаточно для того, чтобы пострадало и ремонтируемое воздушное судно внутри предприятия.

Спутниковые снимки подтвердили попадание украинских беспилотников по зданию авиаремонтного завода в Таганроге, который стал основной целью массированного удара по Ростовской области в ночь на субботу.

Геопространственный анализ изображений провела украинская аналитическая группа Frontelligence Insight.

Она сравнила снимки завода от 29 февраля, 8 марта и 9 марта. На снимке от 29 февраля, опубликованном расследовательским проектом «Схемы» украинской службы «Радио Свобода», рядом с ангаром для ремонта стояли четыре самолета, один из которых — А-50. 8 и 9 марта на площадке у завода осталось три самолета, и А-50 среди них нет.

«Неясно, находился ли он в ангаре во время атаки», — пишут аналитики Frontelligence Insight.

Сравнительный анализ снимков выявил следы возгорания на крыше цеха окончательной сборки, где предположительно проходил ремонт А-50, сообщили исследователи Frontelligence Insight.

Взрывы произошли возле входной части ангара, следует из проведенного анализа. Анализ спутниковых снимков показывает, что во время атаки на аэродроме присутствовала как минимум одна батарея С-300/400.

Если он не служит приманкой, это говорит о способности украинского БПЛА преодолевать российские системы ПВО даже в непосредственной близости от стратегических объектов.

Полезной нагрузки дронов хватило бы для того, чтобы нанести повреждения оборудованию и самолетам внутри ангара, пишут авторы анализа.

При этом, они отмечают отсутствие видимых признаков вторичных взрывов или сильного пожара.

Поэтому, как уточняет Frontelligence Insight, сложно однозначно утверждать, что самолет был уничтожен или поврежден.

Аналитики назвали заметным достижением украинских военных преодоление российской ПВО. На аэродроме располагалась батарея С-300 или С-400, сообщил проект Frontelligence Insight со ссылкой на спутниковые снимки.

«Если эта батарея ПВО не была целью, это указывает на способность украинских беспилотников эффективно преодолевать российские системы ПВО даже вблизи стратегических объектов», — заключают эксперты.

Если в результате удара по Таганрогу, действительно, был поврежден А-50, то это уже третий самолет этого класса, который был выведен из строя украинские военными с начала года.

В январе и феврале ВСУ сбили два самолета А-50У (модернизированная версия А-50) над Азовским морем.

1 марта редактор информационной службы «Радио Свобода» Марк Крутов писал, что вместе с находившимся в Таганроге А-50 у России оставалось три таких самолета, которые поднимались в воздух после 23 февраля, когда был сбит второй из двух уничтоженных в акватории Азовского моря самолетов.

А-50 — самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления стоимостью до 330 млн долларов (модернизированный А-50У стоит до 500 млн долларов).

Применяется для поиска воздушных и наземных целей и управления истребителями. Его также называют «летающим радаром».