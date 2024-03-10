Оккупанты начали срочно переносить ремонтные базы кораблей из Крыма в Россию 10.03.2024, 15:42

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Украинские партизаны выяснили подробности.

Россияне перевозят российские судовые двигатели из временно оккупированного Крыма в сторону Тамани, сообщает военное партизанское движение «АТЕШ» в воскресенье, 10 марта, в Telegram.

Агенты «АТЕШ» предполагают, что оккупанты усиливают свои возможности по ремонту военных судов в Новороссийске, где расположена база Черноморского флота РФ.

В сообщении отмечается, что причиной таких действий являются «успешные удары Сил обороны Украины по военным объектам в Крыму».