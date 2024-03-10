ВСУ получили оружие, повышающее эффективность «Цезарей» против российской пехоты 10.03.2024, 22:11

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Обладает ударным действием и действием с задержкой.

Украина имеет на вооружении французскую самоходную артиллерийскую установку CAESAR. Эта смертоносная машина калибром 155 мм считается флагманом французской артиллерии. Может бить аж на 42 км и производить шесть выстрелов в минуту.

Главное преимущество САУ – цифровая система управления огнем. Благодаря этому можно эффективно поражать врага уже через минуту после занятия позиции, поэтому эта САУ эффективна в случае, когда нужно быстро отстреляться и покинуть позицию. Однако при всей ее смертоносности поражение такой самоходной артиллерийской установкой можно сделать еще более эффективным против российских оккупантов. Для этого требуется бесконтактный взрыватель RALEC F3, который Украина также получила от Франции.

FU-RALEC DE F3 — французский осколочно-фугасный радиоподрывник, используемый со стандартными 155-мм фугасными боеприпасами НАТО. Обладает ударным действием и действием с задержкой. Принцип работы основан на приеме отраженного от цели сигнала: датчик взрывателя является вариантом радиолокатора, то есть объединены в один блок радиопередатчик и радиоприемник. Может сдетонировать на заданной высоте, вызывая настоящий дождь из обломков и шрапнели.

Такой подрыв в воздухе выгодно использовать против вражеской пехоты. Подрывая снаряд в воздухе перед целью, все обломки устремляются на расширение площади поражения.