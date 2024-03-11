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Дроны атаковали арсенал со снарядами в Волгоградской области РФ

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  • 11.03.2024, 12:17
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Дроны атаковали арсенал со снарядами в Волгоградской области РФ

Он расположен на территории одной из воинских частей оккупантов.

В России заявили об атаке дронами арсенала с боеприпасами в Волгоградской области. Он расположен на территории одной из воинских частей оккупантов.

Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.

Ранее, как уточняют авторы, в Минобороны РФ успели отчитаться, что в ночь на 8 марта над Волгоградской областью были сбиты 15 беспилотников.

Как выяснила ASTRA, два из них упали на территорию войсковой части 57229/51 в поселке Котлубань (бывшая № 92921). Несмотря на то, что инцидент случился 8 марта, о нем стало известно только через три дня.

«Один беспилотник после падения взорвался. Предварительно, пострадавших нет», - констатирует ASTRA, добавляя, что не располагает информацией о разрушениях.

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