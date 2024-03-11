На одном из «горячих» направлений россияне понесли значительные потери 11.03.2024, 12:20

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Речь идет о 392 оккупантах и десятках единиц их техники.

За минувшие сутки на Таврическом направлении уничтожено 392 российских оккупантов и 47 единиц их техники. Об этом сообщил Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления.

В целом, как отмечается, в операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» враг нанес 25 авиаударов, 3 ракетных удара, провел 45 боевых столкновений и совершил 1053 артобстрела.

Так, на Авдеевском направлении защитниками и защитницами Украины отражено 17 атак врага, на Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки, Урожайного Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 25 раз пытался прорвать оборону ВСУ. На Ореховском направлении отбито 3 атаки противника в районах южнее Новодаровки и северо-западнее Вербового Запорожской области.

«Общие потери врага в живой силе составили 392 человека. Общие потери врага в вооружении и военной технике за прошедшие сутки составили 47 единиц не считая БпЛА. В частности, 1 танк, 10 ББМ, 8 артсистем, 1 РСЗО, 1 ПТРК, 2 средства ПВО, 21 автомобиль и 3 единицы спецтехники. Силы обороны Украины уничтожили 4 склада боеприпасов и еще 3 важных объекта врага», - говорится в сообщении.

Также в пресс-центре проинформировали, что за минувшие сутки нейтрализовано или уничтожено 352 вражеских БпЛА различных типов.