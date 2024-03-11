Минобороны Беларуси начало внезапную проверку боевой готовности 6 11.03.2024, 12:29

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Фото: Sputnik/Виктор Толочко

Ограничили движение транспорта.

В Вооруженных силах начата проверка боевой готовности соединений и воинских частей. Об этом сообщила 11 марта пресс-служба Минобороны.

Проверка носит комплексный характер. Личному составу предстоит выдвинуться в назначенные районы, провести ряд учений и тренировок, в том числе с боевой стрельбой.

«В ходе проверки запланировано передвижение военной техники, возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности», — предупредили в военном ведомстве.