Минобороны Беларуси начало внезапную проверку боевой готовности

Минобороны Беларуси начало внезапную проверку боевой готовности6
- 11.03.2024, 12:29
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Ограничили движение транспорта.
В Вооруженных силах начата проверка боевой готовности соединений и воинских частей. Об этом сообщила 11 марта пресс-служба Минобороны.
Проверка носит комплексный характер. Личному составу предстоит выдвинуться в назначенные районы, провести ряд учений и тренировок, в том числе с боевой стрельбой.
«В ходе проверки запланировано передвижение военной техники, возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности», — предупредили в военном ведомстве.