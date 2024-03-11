Украинские военные сбили 15 вражеских дронов Shahed 11.03.2024, 13:36

Ночью российские оккупанты выпустили 25 беспилотников.

Украинские военные минувшей ночью сбили 15 ударных дронов Shahed. Об этом 11 марта в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Ночью российские оккупанты выпустили 25 беспилотников.

«Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 15 ударных БПЛА были уничтожены», - говорится в сообщении.

В Одесской области россияне ударили дронами по инфраструктурному объекту, на месте прилета произошел пожар. В Харькове оккупанты повредили два жилых дома, гостиницу и объект инфраструктуры.