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Украинские военные сбили 15 вражеских дронов Shahed

  • 11.03.2024, 13:36
Украинские военные сбили 15 вражеских дронов Shahed

Ночью российские оккупанты выпустили 25 беспилотников.

Украинские военные минувшей ночью сбили 15 ударных дронов Shahed. Об этом 11 марта в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Ночью российские оккупанты выпустили 25 беспилотников.

«Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 15 ударных БПЛА были уничтожены», - говорится в сообщении.

В Одесской области россияне ударили дронами по инфраструктурному объекту, на месте прилета произошел пожар. В Харькове оккупанты повредили два жилых дома, гостиницу и объект инфраструктуры.

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