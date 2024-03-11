РФ использует на фронте «оружие последней надежды» 8 11.03.2024, 13:44

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О чем идет речь.

Российские оккупанты на Запорожском направлении все чаще применяют боеприпасы с отравляющим веществом.

Об этом заявил спикер Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховой, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

«Что касается Запорожского направления, могу сказать такую информацию, которая немного беспокоит — россияне все чаще применяют боеприпасы с отравляющим веществом», - заявил он.

По словам Лиховия, за всю предыдущую неделю — с понедельника по воскресенье — было зафиксировано около 60 сбросов гранат с отравляющим веществом удушающе-слезоточивого действия, в основном это хлорпикрин или что-то подобное.

«За вчерашние сутки было девять таких сбросов. Почти все на Запорожском направлении. Это свидетельство того, что когда враг не может добиться выполнения своих задач обычным способом — артиллерией, авиацией, FPV-дронами, они прибегают к какому-то «оружию последней надежды» — это химические отравляющие вещества, когда они хотят таким образом выкурить наших военных из окопов. Приходится применять средства индивидуальной защиты, бороться с российскими дронами, которые участвуют в этих сбросах», - рассказал он.