закрыть
11 марта 2024, понедельник, 15:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

РФ использует на фронте «оружие последней надежды»

8
  • 11.03.2024, 13:44
  • 10,258
РФ использует на фронте «оружие последней надежды»

О чем идет речь.

Российские оккупанты на Запорожском направлении все чаще применяют боеприпасы с отравляющим веществом.

Об этом заявил спикер Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховой, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

«Что касается Запорожского направления, могу сказать такую информацию, которая немного беспокоит — россияне все чаще применяют боеприпасы с отравляющим веществом», - заявил он.

По словам Лиховия, за всю предыдущую неделю — с понедельника по воскресенье — было зафиксировано около 60 сбросов гранат с отравляющим веществом удушающе-слезоточивого действия, в основном это хлорпикрин или что-то подобное.

«За вчерашние сутки было девять таких сбросов. Почти все на Запорожском направлении. Это свидетельство того, что когда враг не может добиться выполнения своих задач обычным способом — артиллерией, авиацией, FPV-дронами, они прибегают к какому-то «оружию последней надежды» — это химические отравляющие вещества, когда они хотят таким образом выкурить наших военных из окопов. Приходится применять средства индивидуальной защиты, бороться с российскими дронами, которые участвуют в этих сбросах», - рассказал он.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Доктрина Макрона
Доктрина Макрона Андрей Пионтковский
Нужен еще и огонь
Нужен еще и огонь Гарри Каспаров
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином Вадим Денисенко
Стендап Медведева
Стендап Медведева Андрей Попов