СМИ: В России под Волгоградом атакована воинская часть и важнейший арсенал боеприпасов 1 11.03.2024, 14:49

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Опубликованы новые подробности.

В поселке Котлубань Волгоградской области страны-оккупанта Российской Федерации беспилотные летательные аппараты неустановленного происхождения нанесли удар по арсеналу ВС РФ с боеприпасам, пишет dialog.ua.

Стоит отметить, Министерство обороны РФ отрапортовало, что в ночь на пятницу, 8 марта, над Волгоградской областью было сбито аж 15 БПЛА. Как оказалось впоследствии, некоторые беспилотники российские вояки могли отбить «своим лбом».

По данным издания, как минимум 2 дрона упали на территорию воинской части 57229/51, расположенной в н. п. Котлубань.

В то же время пишут, что данных о пострадавших и разрушениях на этом объекте не поступало. К слову, военная часть ВС РФ в Котлубани является большим арсеналом комплексного хранения боеприпасов РФ.

Примечательно, что по данным Wikimapia, именно здесь дислоцирован арсенал ракетного артиллерийского управления Минобороны РФ.