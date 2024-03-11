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Проверка армии Беларуси: в Украине сделали важное заявление

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  • 11.03.2024, 17:21
  • 10,638
Проверка армии Беларуси: в Украине сделали важное заявление

Детали.

На фоне внезапного проведения проверки боеготовности армии Беларуси в Украине выступили с заявлением. Его сделали, чтобы упредить фейки, которые, возможно, могут начать появляться вслед за этим событием.

Заявление сделал руководитель Центра противодействия дезинформации Украины Андрей Коваленко. Он отметил, что данные проверки боевой готовности в Беларуси происходят на регулярной основе, и на данный момент это ничем не угрожает Украине.

«Предупреждая очередную волну фейков о «наступлении с Беларуси», сообщу лучше, что эти проверки боевой готовности у белорусов проходят на регулярной основе. Никаких резервов или достаточного присутствия российских войск для планирования вторжения у них нет», — говорит он.

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