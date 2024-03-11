Андрей Юсов: Россия самостоятельно «не вытягивает» гонку вооружений 1 11.03.2024, 17:33

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Андрэй Юсаў

И поэтому ищет союзников.

Продолжается полномасштабная война в Украине. Кровавый режим российского диктатора Владимира Путина имеет козыри - большие запасы живой силы и вооружения времен СССР и готовность вести агрессивную войну, пишет УНИАН.

Именно главарь РФ начал гонку вооружений, пробует ее развивать, но страна-агрессор самостоятельно ее «не вытягивает» и поэтому ищет союзников, такое заявление сделал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире канала «FreeДом».

«Но в военном, да, большие запасы советского вооружения, большие запасы живой силы, которая используется как расходный материал, как «пушечное мясо», и главное - готовность убивать и вести агрессивную войну, немыслимую для XXI века, - это козыри кровавого режима Путина. Поэтому именно он начал и пробует развивать эту гонку вооружений…», - заявил он.