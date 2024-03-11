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Украинские пограничники отработали по позициям россиян в Харьковской области

  • 11.03.2024, 18:48
Украинские пограничники отработали по позициям россиян в Харьковской области

Уничтожили боекомплект, пулемет и личный состав врага.

В Харьковской области аэроразведчики бригады Гвардии наступления «Стальной границы» уничтожили БК, пулемет и личный состав россиян.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 15-й мобильный пограничный отряд «Сталевий кордон».

«Во время работы на временно оккупированной территории Харьковщины, аэроразведчики бригады Гвардии наступления «Стальной границы» обнаружили наблюдательный пункт россиян и нанесли огневое поражение с помощью сбросов с ударного дрона. Результат поражения: детонация вражеского боекомплекта, уничтожение пулемета «утес» и находившихся на позиции двух оккупантов», - сообщили пограничники. 

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