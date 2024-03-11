Украинские пограничники отработали по позициям россиян в Харьковской области
- 11.03.2024, 18:48
Уничтожили боекомплект, пулемет и личный состав врага.
В Харьковской области аэроразведчики бригады Гвардии наступления «Стальной границы» уничтожили БК, пулемет и личный состав россиян.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 15-й мобильный пограничный отряд «Сталевий кордон».
«Во время работы на временно оккупированной территории Харьковщины, аэроразведчики бригады Гвардии наступления «Стальной границы» обнаружили наблюдательный пункт россиян и нанесли огневое поражение с помощью сбросов с ударного дрона. Результат поражения: детонация вражеского боекомплекта, уничтожение пулемета «утес» и находившихся на позиции двух оккупантов», - сообщили пограничники.