Командир полка Калиновского рассказал, сколько в нем сейчас людей 5 11.03.2024, 19:43

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«Мы освобождаем Беларусь через освобождение Украины».

Количество людей в полку имени Кастуся Калиновского, который воюет в Украине, составляет почти пять тысяч человек. Об этом заявил в интервью online.ua командир белорусских добровольцев Денис Прохоров («Кит»).

По словам Прохорова, бойцы полка «из обычных гражданских» смогли превратиться в «профессиональных военных, которые знают, как максимально качественно выполнять свою работу».

«Полк Калиновского состоит преимущественно из белорусов и насчитывает чуть менее пяти тысяч бойцов. Кроме этого, в подразделении имени Костюшко, которое в составе полка, есть добровольцы со всего мира — поляки, канадцы и французы», — отметил Прохоров.

«Российская империя сама по себе никуда не денется и РФ никогда не остановится на полпути», — заявил военный.

«От того, как скоро мы справимся с врагом, зависит то, как скоро белорусы смогут вернуться на родину. У нас есть лозунг: «Мы освобождаем Беларусь через освобождение Украины», — подчеркнул «Кит».