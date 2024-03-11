ВСУ из HIMARS уничтожили новейший российский комплекс РЭБ «Палантин» 2 11.03.2024, 20:48

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Комплекс вел радиоэлектронную разведку.

Украинские защитники ударом из РСЗО HIMARS уничтожили новейший российский комплекс РЭБ «Палантин» и показали видео своей боевой работы.

«Палантин» ликвидировали украинские операторы разведывательных БпАК 3-го отдельного полка ССО во время ведения разведки на Запорожском направлении.

«Комплекс вел радиоэлектронную разведку, подавляя существующие системы связи Сил обороны Украины на этом направлении. Операторы ССО сопровождали цель и предоставили информацию ракетно-артиллерийскому подразделению Сил обороны для последующего поражения. В результате огневого поражения вражеская цель уничтожена», - сообщили в ССО.

Отмечается, что РЭБ «Палантин» позволяет «ослепить» в коротковолновом и ультракоротковолновом диапазонах, и создавать помехи для сотовой и транкинговой связи.

Также при необходимости «Палантин» может объединить различные комплексы РЭБ и радиоэлектронной разведки в единую боевую сеть, что значительно повышает эффективность их применения. Комплекс завершил военные испытания и поступил на вооружение оккупантов в 2019 году.