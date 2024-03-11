Превосходит истребитель F-22: в Китае создали гиперзвуковой беспилотник 11.03.2024, 21:43

Он способен эффективно маневрировать, создавая вызов системам ПВО.

Китай создал новый тип беспилотных гиперзвуковых летательных аппаратов. По словам разработчиков, эти беспилотники по аэродинамическим характеристикам могут бросить вызов самым совершенным истребителям США.

Как пишет South China Morning Post, новый гиперзвуковой дрон может похвастаться коэффициентом подъемной силы 8,4 в дозвуковом полете. Он уже сравнялся с F-22 Raptor.

Соотношение подъемной силы и лобового сопротивления является решающим параметром для измерения аэродинамической эффективности. Большее значение указывает на большее сопротивление самолета силе тяжести и позволяет ему летать на большее расстояние.

Сейчас F-22 - единственный истребитель в вооруженных силах США, способный совершать суперкрейсерский полет или длительный полет на сверхзвуковых скоростях. Почти 20 лет истребитель остается окутанным тайной.

Уильям Охлшлагер, старший аэрокосмический инженер Федерального авиационного управления (FAA), сказал, что F-22 может достичь максимального коэффициента подъемной силы 8,4.

Китайский гиперзвуковой беспилотник поддерживает коэффициент подъемной силы выше 4 даже при движении со скоростью в шесть раз выше скорости звука, что свидетельствует о лучшей аэродинамической эффективности по сравнению с F-22 в целом.

Такие характеристики позволяют беспилотнику маневрировать даже в разреженной атмосфере на больших высотах, создавая вызов системам противоракетной обороны, которые полагаются на прогнозирование траекторий полета.