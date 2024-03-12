СМИ: ВСУ могли ликвидировать командующего ВДВ РФ генерал-полковника Теплинского 1 12.03.2024, 8:07

1,656

Михаил Теплинский

Он находился на командном пункте на корабле, который разнесла украинская авиация.

Вследствие удара Сил обороны Украины по танкеру, где размещался командный пункт оккупантов, мог погибнуть командующий воздушно-десантных войск РФ генерал-полковник Михаил Теплинский.

Информацию о гибели Теплинского OBOZ.UA предварительно подтверждают источники в украинской разведке. По данным российских СМИ, он был на танкере оккупантов, который подвергся удару Силы обороны Украины.