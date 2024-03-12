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СМИ: ВСУ могли ликвидировать командующего ВДВ РФ генерал-полковника Теплинского

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  • 12.03.2024, 8:07
  • 1,656
СМИ: ВСУ могли ликвидировать командующего ВДВ РФ генерал-полковника Теплинского
Михаил Теплинский

Он находился на командном пункте на корабле, который разнесла украинская авиация.

Вследствие удара Сил обороны Украины по танкеру, где размещался командный пункт оккупантов, мог погибнуть командующий воздушно-десантных войск РФ генерал-полковник Михаил Теплинский.

Информацию о гибели Теплинского OBOZ.UA предварительно подтверждают источники в украинской разведке. По данным российских СМИ, он был на танкере оккупантов, который подвергся удару Силы обороны Украины.

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