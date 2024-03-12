Defense Express: На потопленном командном пункте РФ находился кто-то «важный» 12.03.2024, 9:08

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Новые детали удара ВСУ по кораблю в Днепровском лимане.

Украинские аналитики Defense Express считают, что на судне захватчиков, которые ВСУ поразили в понедельник, 11 марта, мог находиться кто-то из российских военных топ-чиновников.

В публикации издания указывается, что корабль россиян, скорее всего, потопили в районе Днепровского лимана рядом с оккупированным поселком Виноградное, что на левом берегу Херсонщины.

Само судно, по данным аналитиков, появилось в лимане еще в июне 2023 года, что эксперты объясняют последствиями подрыва Россией Каховской ГЭС и затопления части украинской территории.

«Также применение именно авиаудара может быть признаком того, что на этом судне неожиданно появилось какое-то важное лицо, то есть удар необходимо было нанести в очень короткое время и максимально мощный. А в этом районе не было других средств поражения необходимой мощи», - объясняют в Defense Express.

Напомним, вооруженные силы Украины нанесли удар по судну российских оккупантов в понедельник, 11 марта. Россияне почему-то разместили на нем командный пункт.

Вместе с тем в сети распространяется информация об исчезновении генерала Михаила Теплинского, который ранее вел непосредственное командование российскими захватчиками в Украине. Пропагандисты жалуются, что тот не выходит на связь.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что среди двухсотых на этом корабле могут быть известные фамилии.