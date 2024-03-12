Легион «Свобода России», РДК и «Сибирский батальон» зашли на танках в Курскую и Белгородскую области РФ 7 12.03.2024, 9:48

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Взят населенный пункт Лозовая Рудка.

Легион «Свобода России», Русский добровольческий корпус (РДК) и «Сибирский батальон» зашли в Курскую и Белгородскую области РФ в рамках совместной операции.

Об этом сообщают российские добровольцы.

«Танки грязи не боятся. Перешли Рубикон. Пересекли границу», — говорится в сообщении легиона «Свобода России».

Сообщается, что под контроль российских добровольцев перешел населенный пункт Лозовая Рудка Белгородской области.

Ряд российских СМИ из Курска и Белгорода опубликовали звуки стрелковых боев, а также показали продвижение танков с пехотой на территории России со стороны границы Украины.

После этого, на официальном Телеграмм-канале Легиона «Свобода России» появилось видеообращение бойцов.

«Когда из Белгорода на когда-то дружественный Харьков летели КАБы Москва радовалась, когда приграничные регионы обстреливали в ответ на Путинскую политику — Москва молчала. Когда вас забирали мясом на фронт далеко от дома и грузили в автозаки — Москва смеялась. Мы приходим не для того, чтобы убить, стереть, снизить или наказать», — говорится в сообщении.

Кроме того, бойцы отметили, что их цель — освобождение России от диктатуры и террористической организации, захватившей власть в РФ.

«Мы идем, чтобы освободить вас от бедности и страха, освободить от диктатуры террористической организации, захватившей власть. Дать вашим детям нормальное, цивилизованное будущее без санкций и без репрессий, без выборов без выбора и без разговоров о важном, но с важными ценностями. И самое главное — без войны», — отметили добровольцы.

«Убитые политические конкуренты и полная изоляция с мировой ареной. А еще, красивые дворцы в Геленжике и Ново-Огарево, а теперь он планирует идти еще на один срок и править до самой своей смерти. Мы не позволим, мы такие же русские как и вы. Мы также имеем право на волеизъявление. Наша воля - не признавать кровавого диктатора президентом России. Мы сделаем все, чтобы он успел из Ново-Огарево переехать в «Полярный волк» (исправительная колонии № 3 «Полярный волк» — ред.), мы знаем как там относятся к местным жителям. Легион идет на выборы — ждите нас», — заявили в Легионе «Свобода России».

«Свергнуть преступный диктаторский режим в РФ мирно не получится. Его можно устранить только с оружием в руках. Этой ночью мы начали выполнение обещания. Идут ожесточенные бои на территории РФ», — говорится в заявлении «Сибирского батальона».

На окраине Грайворона в Белгородской области также слышна стрельба, однако никаких подробностей из этого населенного пункта российские чиновники и пропагандисты не сообщают.

В это же время жители Белгорода жалуются, что работа общественного транспорта, в том числе, поездов парализована. Россияне заявили, что вынуждены добираться на работу пешком.