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Украинский спецназ зрелищно уничтожил российский ЗРК БУК-М1

  • 12.03.2024, 10:02
Украинский спецназ зрелищно уничтожил российский ЗРК БУК-М1

Видеофакт.

Во вторник, 12 марта, Силы спецопераций ВСУ сообщили об уничтожении российского ЗРК БУК-М1.

В ССО заявили, что очередная успешная комплексная работа подразделений ССО и расчетов огневых средств в составе разведывательно-ударных групп дала свой результат.

В сообщении сказано, что эффективное сочетание разведывательных возможностей ССО и современных средств поражения продолжает наносить сокрушительные удары врагу.

На видео видно, как после попадания по БУК, в небо поднимается дым.

В январе на Донецком направлении операторы Сил специальных операций Украины за неделю помогли ВСУ поразить три российских зенитных ракетных комплекса Бук-М2.

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