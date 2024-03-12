Украинский спецназ зрелищно уничтожил российский ЗРК БУК-М1 12.03.2024, 10:02

Видеофакт.

Во вторник, 12 марта, Силы спецопераций ВСУ сообщили об уничтожении российского ЗРК БУК-М1.

В ССО заявили, что очередная успешная комплексная работа подразделений ССО и расчетов огневых средств в составе разведывательно-ударных групп дала свой результат.

В сообщении сказано, что эффективное сочетание разведывательных возможностей ССО и современных средств поражения продолжает наносить сокрушительные удары врагу.

На видео видно, как после попадания по БУК, в небо поднимается дым.

В январе на Донецком направлении операторы Сил специальных операций Украины за неделю помогли ВСУ поразить три российских зенитных ракетных комплекса Бук-М2.