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СМИ: Под Белгородом сбили российский Су-27

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  • 12.03.2024, 12:39
  • 19,696
СМИ: Под Белгородом сбили российский Су-27
Фото: digitalcombatsimulator.com

Самолет упал вблизи населенного пункта Валуйки.

На фоне новостей о массированной атаке беспилотников на регионы РФ и рейдах бойцов РДК, «Сибирского батальона» и легиона «Свобода России» в Белгородскую и Курскую область, появилась информация о том, что под Белгородом сбит российский Су-27

Белгородские паблики сообщают, что вблизи населенного пункта Валуйки, вероятно, был сбит российский истребитель Су-27.

Видео вероятного уничтожения самолета опубликовал также военкор Андрей Цаплиенко.

По данным очевидцев, сначала прогремел мощный взрыв. Впоследствии самолет начал падать и «приземлился» в лесу.

Местные жители опубликовали видео, на которых якобы видны последствия падения истребителя и столб густого черного дыма над лесом.

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