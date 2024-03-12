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Две секунды до сотни: Alfa Romeo готовит сверхмощных конкурентов Tesla

  • 12.03.2024, 13:55
Две секунды до сотни: Alfa Romeo готовит сверхмощных конкурентов Tesla

Электромобили оборудуют силовыми установками мощностью до 1000 лошадиных сил.

Alfa Romeo готовит новые поколения моделей Giulia и Stelvio. Седан и кроссовер станут электромобилями. Их детали раскрыли на сайте Autocar.

Первым появится кроссовер Alfa Romeo Stelvio второй генерации — его презентуют в 2025 году. Электромобиль Alfa Romeo Giulia презентуют на год позже.

Электромобили Alfa Romeo построят на платформе STLA Large концерна Stellantis, которую уже использует новый Dodge Charger. Их оборудуют 800-вольтными установками, которые позволяют сверхбыструю зарядку.

Топовые версии мощностью около 1000 сил смогут разгоняться до сотни примерно за 2 секунды. Их оснастят активными стабилизаторами, набором режимов езды и комплексом систем безопасности STLA Brain.

Также СЕО Alfa Romeo Жан-Филипп Импарато отметил, что электрокары сохранят привычную компоновку салона с глубоко врезанным щитком приборов. Им увеличат размер сенсорного дисплея и добавят проекцию на лобовое стекло с дополненной реальностью.

Alfa Romeo будет активно электрифицироваться. С 2027 года итальянский бренд будет выпускать только электрокары.

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