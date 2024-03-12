Стало известно, сколько человек разбилось на борту упавшего под Иваново военного Ил-76 9 12.03.2024, 14:02

4,258

Все они погибли.

В России 12 марта потерпел крушение военный самолет Ил-76. Он рухнул неподалеку от города Иваново.

На борту самолета могли находиться, по разным данным, 10-13 человек. Об этом сообщают российские паблики.

Так, некоторые российские СМИ пишут, что в рухнувшем под Иваново Ил-76 могли находиться «до 10 человек». Другие же утверждают, что на борту было 12 человек (семь членов экипажа и пять пассажиров), предварительно все они погибли.

Тем временем в Минобороны РФ заявили, что в транспортнике находились 15 человек – восемь членов экипажа и семь пассажиров. На месте падения Ил-76 в Ивановской области на данный найдены пять тел. Предполагается, что еще 10 пассажиров не выжили.

Военно-транспортный Ил-76 загорелся в воздухе и упал в лесопосадке в Ивановской области, не дотянув до полосы аэродрома. Очевидцы, наблюдавшие падение объятого пламенем самолета, утверждали, что горел двигатель.