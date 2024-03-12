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Добровольцы освободили населенный пункт Теткино в Курской области РФ

23
  • 12.03.2024, 14:41
  • 15,734
Добровольцы освободили населенный пункт Теткино в Курской области РФ

Бегство правительственных войск показали на видео.

Российские добровольцы из Легиона «Свобода России», РДК и «Сибирского батальона» освободили населенный пункт Теткино в Курской области РФ.

«Поселок Теткино, Курской области, полностью под контролем российских освободительных сил.

Путинская армия стремительно покидает поселок, оставляет позади позиции и бросает тяжелую технику», — говорится в сообщении Легиона «Свобода России».

Напомним, что сегодня Легион «Свобода России», РДК и «Сибирский батальон» зашли на танках в Курскую и Белгородскую области РФ.

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