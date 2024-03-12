Добровольцы освободили населенный пункт Теткино в Курской области РФ

Добровольцы освободили населенный пункт Теткино в Курской области РФ23
- 12.03.2024, 14:41
- 15,734
Бегство правительственных войск показали на видео.
Российские добровольцы из Легиона «Свобода России», РДК и «Сибирского батальона» освободили населенный пункт Теткино в Курской области РФ.
«Поселок Теткино, Курской области, полностью под контролем российских освободительных сил.
Путинская армия стремительно покидает поселок, оставляет позади позиции и бросает тяжелую технику», — говорится в сообщении Легиона «Свобода России».
Напомним, что сегодня Легион «Свобода России», РДК и «Сибирский батальон» зашли на танках в Курскую и Белгородскую области РФ.