Добровольцы освободили населенный пункт Теткино в Курской области РФ 23 12.03.2024, 14:41

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Бегство правительственных войск показали на видео.

Российские добровольцы из Легиона «Свобода России», РДК и «Сибирского батальона» освободили населенный пункт Теткино в Курской области РФ.

«Поселок Теткино, Курской области, полностью под контролем российских освободительных сил.

Путинская армия стремительно покидает поселок, оставляет позади позиции и бросает тяжелую технику», — говорится в сообщении Легиона «Свобода России».

Напомним, что сегодня Легион «Свобода России», РДК и «Сибирский батальон» зашли на танках в Курскую и Белгородскую области РФ.