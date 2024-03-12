Хороший улов: в ВСУ рассказали об уничтоженном средстве ПВО россиян
- 12.03.2024, 17:03
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На Запорожском направлении ликвидирован еще один зенитно-ракетный комплекс.
Вооруженные Силы Украины мастерски уничтожают российскую технику на фронте. В частности, на Запорожском направлении 11 марта украинские военные ликвидировали еще один зенитно-ракетный комплекс «Бук-М2».
Об этом 24 Каналу сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Дмитрий Лиховий. К слову, накануне Силы обороны Украины также уничтожили ЗРК такого типа.
Что удалось уничтожить
Враг продолжает нести значительные потери на поле боя. За минувшие сутки в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» убиты и ранены 420 российских солдат.
Бойцы ВСУ уничтожили или повредили 38 единиц техники: 6 боевых бронемашин, 6 артиллерийских систем, 24 автомобиля и средство противовоздушной обороны – ЗРК «Бук-М2».
– Это хороший улов, – отметил Лиховий.
Также было уничтожено старый советский ЗРК «Стрела-10» и еще одно колесное средство передвижения типа багги, которые россияне используют уже или вместо бронетехники, или для преодоления минных заграждений.
Кроме этого, украинские военные ликвидировали 328 БпЛА различных типов, 5 складов боеприпасов, склад топливно-мостильных материалов и поразили 2 вражеских блиндажа.