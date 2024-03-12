«Самое интересное впереди»: в легионе «Свобода России» озвучили цель операции 1 12.03.2024, 17:42

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По словам добровольцев, на данный момент «инициатива на стороне сил освобождения».

Добровольцы, которые 12 февраля совершили рейд на территорию Российской Федерации, удерживают инициативу в местах прорыва границы. Об этом рассказал военнослужащий Легиона «Свобода России» Алексей Барановский в эфире «Новини LIVE».

Барановский отметил, что в РФ не ожидали рейда, поэтому в местах вхождения было мало российских войск и сейчас они вынуждены отступать. По его словам, на данный момент «инициатива на стороне сил освобождения».

На вопрос о том, как к рейду добровольческих подразделений относятся местные жители, Барановский ответил, что люди «поступают наиболее разумным образом» — прячутся в подвалы.

«И это то, к чему мы их призываем, потому что мы не хотим, чтобы мирные граждане страдали», — подчеркнул он.

Боец ЛСР также упомянул о том, что ВС РФ постоянно наносят удары по территории Украины, в том числе по жилым домам. Он отметил, что на территории Курской области российская армия ведет себя точно также.

«Они вот думают, что мы где-то там и начинают туда насыпать из минометов, из артиллерии», — объяснил Барановский.