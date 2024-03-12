СМИ: На борту Ил-76, рухнувшего под Иваново, мог находиться экипаж нового А-50 7 12.03.2024, 18:25

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Потеря специалистов такого профиля является катастрофой для военной авиации РФ.

На борту тяжелого военно-транспортного самолета «Ил-76», который 12 марта упал в Ивановской области, могли находиться уникальные специалисты Воздушно-космических сил РФ.

Об этом сообщает российский Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ», который, как считается, спецслужбы РФ используют для сливов, передает Диалог.UA.

Ресурс отметил, что аэропорт Северный, рядом с которым сегодня рухнул Ил-76, является одной из баз дислокации редких самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОУ) «А-50».

«Как сообщают источники «ВЧК-ОГПУ», пассажирами сбитого сегодня в Ивановской области Ил-76 могли быть операторы - офицеры комплекса ДРЛО», - сообщил ресурс.

Отметим, что члены экипажа А-50 - это узкопрофильные и уникальные специалисты, потеря которых является катастрофой для военной авиации РФ.

В последнее время Силы обороны Украины уничтожили как минимум два борта данной модели ВКС РФ вместе с экипажем. Также на днях ударные дроны атаковали авиазавод в Таганроге, где на ремонте находился один из немногих оставшихся у РФ А-50. Уцелел ли борт, неизвестно. Источники утверждают, что он уничтожен, однако визуального подтверждения этого факта нет.

По данным российского Telegram-канала «112», при сегодняшнем крушении Ил-76 были ликвидированы не менее 16 военных РФ. Согласно официальной версии Минобороны, жертв 15.

«Количество погибших при крушении Ил-76 в Ивановской области увеличилось до 16… По одной из версий, на борту могли быть еще несколько незарегистрированных пассажиров», - пишет ресурс. Подтверждения этой информации нет.

Важно также уточнить, что, согласно данным Москвы, транспортник был не сбит, а рухнул из-за проблемы с двигателем.