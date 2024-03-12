Курс биткоина впервые в истории достиг $73 тысяч 12.03.2024, 21:04

Криптовалюта подорожала более чем на 70% с начала года.

Курс биткоина (BTC) 12 марта в 17:00 поднялся на бирже Binance выше отметки $73 тыс. в паре со стейблкоином USDT, обновив исторический максимум. Сразу после достижения этой отметки последовал откат курса.

Только за последние 30 дней биткоин подорожал более чем на 50%, а его капитализация превысила $1,4 трлн. Биткоин обошел по капитализации серебро и стал восьмым по величине торгуемым активом в мире. Крупнейшие по капитализации активы — золото и акции компаний Microsoft и Apple.

Впервые биткоин обновил максимум прошлого цикла рынка 5 марта, когда его цена превысила отметку $69 тыс. Значительный фактор роста — так называемый халвинг, который ожидается уже в апреле. Это запланированное и запрограммированное в коде криптовалюты событие, после которого вдвое сокращается эмиссия новых биткоинов.