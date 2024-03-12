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В Японии сделали USB-клавиатуру для ног

  • 12.03.2024, 22:33
В Японии сделали USB-клавиатуру для ног

Фотофакт.

Японский бренд Sanwa Supply сделал весьма необычный девайс под названием 400-MA179. Если упростить, то он представляет собой ножную клавиатуру. Об этом сообщает Tom's Hardware.

Устройство подключается к другим девайсам (ПК, ноутбукам) через стандартный порт USB-A и оснащается тремя клавишами-педалями. Различные комбинации программируются для разных команд (как отдельных букв, так и предложений или других действий). Впрочем, недостатки также есть — например, педали не определяют силу нажатия. «Гоночки» с ними не поиграешь.

Плюс — наличие встроенной памяти, позволяющей запоминать настройки и воспроизводить команды при подключении к другому компьютеру. Производитель утверждает, что 400-MA179 поместится под любой стол и благодаря кабелю на 180 сантиметров достанет до ПК.

Сколько стоит такой девайс? Около $35 в пересчете с иены.

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