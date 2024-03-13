Newsweek: Путин потерпел поражение за несколько дней до «выборов» 13.03.2024, 13:30

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В Кремле забеспокоились.

За последние дни президент России Владимир Путин получил несколько плохих новостей, в том числе заявления российских добровольцев, которые воюют на стороне Украины, о захвате села на юге России.

Ожидается, что Путин победит на выборах, которые пройдут с пятницы по воскресенье, с большим отрывом. Опросы общественного мнения показывают, что Путин пользуется большой поддержкой граждан страны, однако западные аналитики уже давно обвиняют Россию в фальсификации выборов.

Однако опросы также показывают, что поддержка войны, развязанной против Украине, уменьшилась, и последние негативные новости могут заставить Кремль забеспокоиться.

«Общественная поддержка Путина основана на его образе столпа стабильности в отличие от диких дней 1990-х годов», - сказал Newsweek Джейсон Джей Смарт, эксперт по постсоветской и международной политике.

«Вторжение на юг России - это убедительная демонстрация того, что способность Путина сохранить контроль над Россией гораздо менее надежна, чем хотелось бы, чтобы мы в это верили».

Профессор Школы политики и управления Университета Джорджа Мейсона Марк Н. Кац сказал Newsweek, что «исход президентских выборов в России не вызывает сомнений, но эти атаки на российской территории, безусловно, должны смущать Москву».

«Повлияют ли они на явку избирателей, неизвестно, но я не сомневаюсь, что Москва будет манипулировать цифрами, если это произойдет», - сказал Кац.

«Возможно, эти атаки на российской территории призваны поднять дух украинцев, которые видят, как российские войска укрепляют позиции в Украине, в то время как жизненно важная военная помощь США застопорилась в Палате представителей».

По словам Смарта, эти инциденты также могут способствовать ослаблению поддержки войны среди российской общественности.

«Сами россияне, несомненно, признают, что их война против Украины сделала сегодняшние действия оправданными, и должны быть встревожены тем, что их солдаты не могут защитить их, потому что они заняты незаконной оккупацией Украины. Всего за несколько дней до фиктивных «выборов» в России Путин пережил еще одно унижение наравне с попыткой переворота лидера группы Вагнера Евгения Пригожина и последней попыткой Украины ввести войска в Россию», - указал эксперт.