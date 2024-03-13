Российский «Панцирь С1» пытался оградить новейший С-400 «Триумф» от удара HIMARS 1 13.03.2024, 13:49

2,026

Но что-то пошло не так.

В сети опубликована видеозапись атаки РСЗО HIMARS на новейший вражеский ЗРК С-400 «Триумф».

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты пытались отбить атаку с помощью ЗРГК «Панцирь С1».

«Уникальные кадры - российские зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь С1» пытаются сбить украинские ракеты GMLRS HIMARS, атакующие позиции новейшей зенитно-ракетной системы С-400 «Триумф».

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Российская ПВО сбивает несколько ракет GMLRS, однако по меньшей мере две ракеты прорываются и взрываются вблизи пусковой установки С-400, возле которой автор видео – российский военнослужащий, ведет свой короткий репортаж.

Автор падает и говорит о недомогании, но произошедшее с С-400 не показано. Небольшой российский телеграм-канал «Своя война» опубликовал эти эпические и потрясающие кадры», - отмечает автор публикации.