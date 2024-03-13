Офицер СВР: Скабеева разгласила военную тайну 6 13.03.2024, 17:33

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Ольга Скабеева

Пропагандистка «слила» информацию про охранников Путина.

Российские добровольцы 12 марта начали «весеннее освободительное движение» на территории страны-агрессора. Их главная цель – свободная Россия без Владимира Путина.

В то же время кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева сказала, что якобы бункерный диктатор – самый защищенный человек в мире, ведь его оберегает 50 тысяч агентов Федеральной службы охраны. Сможет ли многочисленная охрана защитить Путина, об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

Самая большая опасность для Путина

Как отметил экс-сотрудник КГБ, путинская пропагандистка Скабеева разгласила военную тайну. Ведь в открытом доступе о Федеральной службе охраны есть только информация о структуре организации. Ранее были только слухи о том, что в ФСО входит 30 – 40 тысяч человек. Однако благодаря Скабеевой стало известно более точное количество – 50 тысяч.

– Целая армия охраняет Путина, – заметил Жирнов.

Правда, ФСО охраняет не только российского президента, а также и госдуму, совет федераций, Кремль, московского патриарха и тому подобное.

Однако Скабеева забыла о самом главном – опасность для диктатора представляют именно эти 50 тысяч человек, которые его оберегают. Все они имеют оружие, любой из них может взять пистолет и пустить пулю в лоб Путину.

– ФСО и служба безопасности президента – это те люди, которые в любой момент могут избавить нас от Путина. Судьба страны в их руках. Охранники создают для узурпатора золотую клетку, но выйти из нее он никуда не может, – добавил экс-сотрудник КГБ.

С одной стороны, директор ФСО Дмитрий Кочнев и его заместитель Алексей Рубежный, который также является начальником службы безопасности российского президента, якобы охраняют диктатора, а с другой – представляют наибольшую угрозу для его жизни.