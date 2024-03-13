«Сибирский батальон» показал уничтожение бронетехники кремлевского режима 13.03.2024, 17:40

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Опубликовано видео боя в районе поселка Горьковский Белгородской области.

После вчерашнего прорыва границы РФ российские добровольцы продолжают уничтожать бронетехнику кремлевского режима.

«Сибирский батальон» опубликовал в Telegram видео,на котором показано уничтожение БРМ-1К в районе поселка Горьковский Белгородской области.

Следует отметить, что в настоящее время бойцы легиона «Свобода России» продолжают действовать на вражеской территории.