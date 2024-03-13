ВСУ возле границы с Беларусью строят «надежную фортификацию»6
- 13.03.2024, 19:28
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Опубликованы фото.
На севере Ровенской области возле границы с Беларусью обустраивают оборонительные рубежи. Фото работ опубликовал в Facebook глава ОВА Александр Коваль.
По его словам, строительство невзрывных заграждений и взводных опорных пунктов проходит в «четкой координации с военными».
«В частности, строители проводят земляные работы, устраивают ходы сообщений и прочее», – написал Коваль.
Он отметил, что работы проходят в соответствии с утвержденным графиком.
«Надежная фортификация – сейчас одно из приоритетных направлений нашей работы», – указал руководитель Ровенской ОВА.
Российские войска 24 февраля 2022 года заходили в Украину, в частности, из Беларуси. Режим Лукашенко фактически предоставил свою территорию стране-оккупанту как военную базу, в частности для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.