ВСУ возле границы с Беларусью строят «надежную фортификацию» 6 13.03.2024, 19:28

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Опубликованы фото.

На севере Ровенской области возле границы с Беларусью обустраивают оборонительные рубежи. Фото работ опубликовал в Facebook глава ОВА Александр Коваль.

По его словам, строительство невзрывных заграждений и взводных опорных пунктов проходит в «четкой координации с военными».

«В частности, строители проводят земляные работы, устраивают ходы сообщений и прочее», – написал Коваль.

Он отметил, что работы проходят в соответствии с утвержденным графиком.

«Надежная фортификация – сейчас одно из приоритетных направлений нашей работы», – указал руководитель Ровенской ОВА.

Российские войска 24 февраля 2022 года заходили в Украину, в частности, из Беларуси. Режим Лукашенко фактически предоставил свою территорию стране-оккупанту как военную базу, в частности для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.