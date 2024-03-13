Конгресс США принял закон о TikTok 5 13.03.2024, 20:16

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Детали.

Палата представителей США одобрила законопроект, который предусматривает блокировку приложения для коротких видео TikTok, если китайский владелец ByteDance не согласится продать его местной компании, пишет Reuters.

Законопроект поддержали 352 члена Конгресса, 65 выступили против, а один воздержался. Документ будет направлен на одобрение в Сенат. После принятия законопроекта демократ Марк Уорнер и республиканец Марко Рубио опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что они воодушевлены поддержкой законопроекта обеими партиями и надеются на поддержку Сената. Президент США Джо Байден ранее заявлял, что планирует подписать закон.

По словам конгрессменов, их офисы получили шквал звонков от подростков с просьбой не блокировать приложение.

CNN уточняет, что в случае вступления закона в силу у TikTok будет около пяти месяцев на то, чтобы дистанцироваться от ByteDance.

«Это критический вопрос национальной безопасности. Сенат должен рассмотреть этот вопрос и принять его», — написал республиканец Стивен Скэлис на своей странице в соцсети X.

По данным источника Reuters, генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чу посетит США для переговоров с сенаторами на этой неделе. «Этот закон имеет заранее предопределенный результат: полный запрет TikTok в США. Правительство пытается лишить 170 миллионов американцев их конституционного права на свободу выражения мнения», — говорится в заявлении китайской компании.

По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, цель законопроекта — положить конец китайской собственности на приложение, а не запретить его. «Хотим ли мы, чтобы TikTok как платформа принадлежала американской компании или принадлежала Китаю? Хотим ли мы, чтобы данные детей и взрослых из TikTok оставались здесь, в Америке, или отправлялись в Китай?» — вопрошал Салливан.

В 2020 году тогдашний президент США Дональд Трамп пытался запретить TikTok и китайскую мобильную коммуникационную систему WeChat. Суд округа Колумбия временно запретил властям США ограничивать работу китайских сервисов в стране.