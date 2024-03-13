После «сушкопада» россияне стали меньше применять авиабомбы на фронте 13.03.2024, 23:05

За последние сутки зафиксировано наименьшее количество авиаударов за 10 дней.

Российские оккупанты стали меньше применять управляемые авиабомбы на Таврическом направлении. За последние сутки зафиксировано наименьшее количество авиаударов за 10 дней.

Об этом сообщил спикер группировки Таврия Дмитрий Лиховий в эфире национального телемарафона.

«Если раньше я говорил о тенденции, что после российского „сушкопада“ постоянно уменьшается количество их авиаударов и соответственно применение ими управляемых авиабомб, то за вчерашние сутки такая тенденция нашла еще одно подтверждение: враг нанес 17 авиаударов, и эта цифра — наименьшая за последние 10 дней», — сказал он.

Лиховий добавил, что из-за «сушкопада» уменьшается поддержка российских войск с воздуха, меньше применяется КАБов на фронте. Поэтому, по словам, враг не имеет заметных результатов и успехов в сухопутном наступлении.

«Это комплексный процесс, когда россияне могут медленнее наступать, их наступление захлебывается, в том числе и потому, что у них уменьшается поддержка с воздуха, потому что лучше работает наша ПВО», — отметил он.