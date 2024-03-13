ВСУ ликвидировали целый батальон оккупантов под Авдеевкой 13.03.2024, 23:37

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Также были уничтожены около 20 вражеских танков и бронемашин.

3-я ОШБр после выхода из Авдеевки и освобождения Красногоровки на Донетчине продолжает уничтожать врага на данном направлении и нанесла ему критические потери — более 500 ликвидированных оккупантов и до 20 вражеских танков и бронемашин, а также другой военной техники.

Об этом бригада сообщила в своем Telegram-канале.

В сообщении отмечается, что указанные потери россиян составляют полк, однако, имея численное преимущество, армия РФ не отступает. Ситуация на этом участке фронта остается сверхсложной.

Несмотря на всю сложность ситуации, бойцы бригады продолжают уничтожать российскую пехоту и не позволяют врагу прорваться вглубь украинских позиций на Авдеевском направлении, подчеркнули в бригаде.