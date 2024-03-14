Поле боя возле села Бердичи на Донетчине усыпано телами оккупантов 14.03.2024, 3:46

1,072

Видео не для слабонервных.

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлены тела оккупантов, ликвидированных около села Бердичи Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделали операторы украинского дрона после попытки оккупантов штурмовать позиции ВСУ. На записи — потери оккупантов только за одно утро на неудачном участке поля боя. При этом один из аэроразведчиков на записи отмечает, что все было бы иначе, если бы не было дефицита боеприпасов.

Внимание! Ненормативная лексика! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео