В России разбился вертолет Ми-8 2 14.03.2024, 8:15

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На борту было 20 человек.

В Магаданской области (Российская Федерация) упал вертолет Ми-8, на борту которого находились около двадцати человек. В результате авиакатастрофы по меньшей мере один погибший и несколько раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ и Telegram губернатора Магаданской области Сергея Носова.

Инцидент произошел в Северо-Эвенском районе у Кварцевой горы Магаданской области. Вертолет летел по маршруту Сопка Кварцова - Омсукчан.

Отмечается, что на борту судна, принадлежавшего «Дальереченск Авиа», находились 17 рабочих-вахтовиков и 3 члена экипажа. По предварительным данным, в результате крушения погиб один человек, еще двое получили серьезные травмы, передает «Магаданская правда».

Как пишет Telegram-канал «Магадан. ЧП» со ссылкой на Министерство транспорта региона, вертолет совершил «жесткую посадку».

Пока точно не известно, что именно привело к падению вертолета. Среди версий, рассматриваемых представителями МЧС РФ, есть техническая неисправность и ошибка пилотирования.

Также появилась информация, что пилоты Ми-8 сообщили диспетчерам об отказе двигателя на 13 километрах полета. По данным Telegram-канала Mash, вертолет попал в «снежный заряд», в результате чего отказал двигатель.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил о том, что на место аварии направлена спасательная группа и медики «для помощи и эвакуации пострадавших».